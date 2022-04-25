ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 26/4/2022

ريال مدريد ومانشستر سيتي، يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في العالم قمة كروية مثيرة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الانجليزي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 حيث جاء تأهل الفريق الإسباني بعد تحقيق الفوز على نادي تشيلسي الإنجليزي بمجموع لقائي الذهاب والإياب بخمسة أهداف مقابل أربعة ليقصي تشيلسي من الدور ربع النهائي بينما جاء تأهل السيتي على حساب فريق أتليتكو مدريد الإسباني بعد الفوز بهدف نظيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ليتكرر نفس السيناريو الإسباني والانجليزي مرة ولكن في هذا الدور يجمع بين اليال والسيتي ومن المتوقع أن تشهد المباراة حماس ومتعة كروية مثيرة حيث يمتلك الفريقين عناصر ونجوم من أفضل نجوم كرة القدم وعن مشوار الفريقين نحو لقب الدوري لكلاً منهم ففي الدوري الإسباني أصبح الريال على بعد نقطو واحدة من تحقيق اللقب هذا الموسم بينما يبقي الصراع في الدوري الإنجليزي بين السيتي وليفربول على اللقب حيث يتصدر السيتي بفارق نقطو واحدة عن الريدز وحتي الآن لم يحسم اي فريق منهم لقب بطولة الدوري هذا الموسم، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم موعد المباراة في نصف نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022 يوم غداً الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أبريل الجاري على ملعب الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية العاشرة بتوقيت السعودية الحادية عشر بتوقيت الإمارات واعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الحكم الروماني استيفان كوفاتش لإدارة مجريات اللقاء وسيتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة أون سبورت القطريةbeIN SPORTS PREMIUM 1.

تاريخ مواجهة الفريقين بالبطولة

سبق والتقي الفريقان 6 مرات حقق كل فريق منهم الفوز في مباراتين بينما جاء التعادل في المباراتين المتبقية حيث جاء أول لقاء بين الفريقين في دور مجموعات دوري الأبطال عام 2012 فاز فيها الفريق الملكي بالمباراة الأولي بثلاثة أهداف لهدفين وفي المباراة الثانية مباراة العودة في نفس الدور تعادل الفريقين بهدف لمثله وفي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا عام 2016 تعادل الفريقين بدون أهداف في مباراة الذهاب بينما فاز الفريق الإسباني في الإياب بهدف نظيف وفي دور ال16 من البطولة عام 2020 حقق الفريق الانجليزي الفوز في مباراة الذهاب وفي مباراة الإياب.