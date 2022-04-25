انت الان تتابع خبر الوحدات يعلق على أنباء التفاوض مع مدرب جديد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فى نائب رئيس نادي الوحدات غصاب خليل، ما يتم تداوله من أخبار حول وجود مفاوضات لمجلس الإدارة مع أي مدرب محلي أو اجبني لقيادة فريق الكرة، مشيرا أن ما يتم الحديث عنه لا يتعدى الإشاعات التي تستهدف التأثير على تركيز الفريق، الذي يستعد لخوض مباراته الأخيرة، أمام ناساف الأوزبكي يوم بعد غد الأربعاء، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، المقامة حاليا في الدمام.

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وقال خليل في حديثه إلى المركز الإعلامي:” ما يتم تناقله لا أساس له من الصحة، هدفه التشويش على الجهاز الفني الحالي، ومنظومة فريق الكرة ، مطالبا الجماهير دحض هذه المحاولات، وعدم الالتفات لها، والوقوف خلف الفريق الذي يقاتل حتى الرمق الأخير، انتصارا لاسم وتاريخ وانجازات نادي الوحدات وجماهيريته الجارفة”.