نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي دوري أبطال آسيا 2022، سيكون جماهير فريق القوة الجوية العراقي على موعد مع مباراة جديدة لفريقهم في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث سيكون ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية مسرحاً لإقامة مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي مساء يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر إبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دوري المجموعات من بطولة دوري أبططال آسيا 2022.

ترتيب القوة الجوية ومومباي سيتي في المجموعة الثانية

ويدخل فريق القوة الجوية العراقي هذه المبارا وعينه على الفوز من أجل الحفاظ على المركز الثاني وهو يعد بمثابة الحفاظ على آخر آمال الفريق العراقي في التأهل إلى دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال آسيا 2022، الفريق العراقي يحتل حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، وهو يعني أن الفوز ضرورياً لفريق القوة الجوية العراقي، وانتظار ماتبقى من نتائج مباريات بقية المجموعات من أجل تحديد الفرق التي ستكون أفضل ثواني عن كل مجموعة.

على الجانب الآخر فإن فريق مومباي سيتي الهندي فقد آماله في التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا بعد أن حصد أربع نقاط فقط خلال الخمس جولات الماضية، الفريق الهندي تمكن من تحقيق فوز وحيد على حساب فريق القوة الجوية العراقي في الجولة الثانية من منافسات هذه المجموعة، وتعادل مع الجزيرة الإماراتي في منافسات الجولة الرابعة ليكون الفريق في المركز الرابع والأخير برصيد أربع نقاط فقط.

موعد مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي

هذا وسيتم إقامة أحداث مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي

وسيتمكن جماهير القوة الجوية العراقي من متابعة لعبة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا من خلال شاشة قناة bein SPORTS AFC.