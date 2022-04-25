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الرياض - احمد صلاح - موعد مباراة التعاون وباختاكور موعد مباراة التعاون وباختاكور اكتشف تاريخ ووقت لقاء التعاون السعودي المرتقب ضد باختاكور الأوزبكي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وكذلك القنوات الناقلة، وسيلتقي التعاون مع باختاكور الأوزبكي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الدحيل القطري وسيباهيان الإيراني.

موعد مباراة التعاون وباختاكور القادمة دوري ابطال اسيا

يسعى التعاون للثأر من خسارته في مباراة الذهاب أمام باختاكور بهدف نظيف، فيما يتطلع المنتخب الأوزبكي لإنهاء مشواره الآسيوي بشكل كبير وتجنب خسارة مواجهته النهائية.

ويحتل التعاون المركز الثاني في المجموعة الرابعة بسبع نقاط، ويتعادل مع سيباهيان الإيراني، فيما يحتل باختاكور المركز الأخير بثلاث نقاط.

وتأتي الشراكة في أعقاب انتكاسة مروعة في الجولة السابقة أمام الدحيل القطري بتسجيله أربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما خسر باختاكور الإيراني سيباهيان بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد اللقاء المقبل بين التعاون وختاكور الأوزبكستاني

وسيلتقي التعاون مع باختاكور الأوزبكي يوم الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وستقام مواجهة الثلاثاء.

بين التعاون السعودي وختاكور الأوزبكي على ملعب الملك عبد الله ببريدة في تمام الساعة 11:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

والمجموعة الرابعة جاءت على النحو التالي: (الدحيل، قطر 12- التعاون، السعودية 7- سباهان، إيران 7- باختاكور، أوزبكستان 3).

القنوات التي نقلت مباراة دوري أبطال آسيا بين التعاون وبختاكور

ستبث قناة beIN Sports AFC 3، الثلاثاء، مباراة دوري أبطال آسيا بين السعودي التعاون وبختاكور الأوزبكي. وسيستضيف المباراة المعلق الرياضي باسم الزور.

تشكيل التعاون المتوقع ضد باختاكور

معتز القاوي حارس مرمى

دفاع يزيد البكر وريان الموسى وكريستيان لوينداما وسعد العبيد.

فهد الرشيدي، طارق محمد، ألفارو مصدران ، سميحان النابت من بين لاعبي الوسط.

ليندر وتامبا وحسن العمري هما المهاجمان.