تذاكر مباراة الرجاء ومولودية وجدة Raja vs MC Oujda

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الرياض - احمد صلاح - تذاكر مباراة الرجاء ومولودية وجدة تذاكر مباراة الرجاء ومولودية وجدة نشرت إدارة الرجاء الرياضي تذاكر مباراة الفريق الأخضر ضد مولودية وجدة في الجولة 21 من بطولة المحترفين إينوي أمس السبت.

حددت إدارة الرجاء سعر التذكرة للأكشاك العادية ب 30 درهماً، والأكشاك المغطاة ب 80 درهماً، والمنصة الشرفية 300 درهم، والجدير بالذكر أن إجراءات بيع التذاكر الإلكترونية قد بدأت.

بدأت عملية بيع تذاكر مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة، اليوم السبت 23 أبريل 2022، بعد ساعات فقط من إقصاء النسور.

من مسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي المصري، وبينما ينتظر مشجعو المرجاوي الخروج. من مكتب إدارة إيجلز لشرح سبب استبعادهم.

وتقام مباراة الرجاء الرياضي وضيفها مولودية وجدة. الإثنين المقبل، 25 أبريل 2022، على أرض ملعب محمد الخامس الرياضي بالدار البيضاء، ابتداء من الساعة 10:00 مساء، لتحديد الدور الحادية والعشرين من دوري المحترفين.

وخرج الرجاء الرياضي من دوري أبطال إفريقيا في ربع النهائي وخسر أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب وإياب الإياب.

وسيحاول فريق الرجاء نسيان خيبة أمله بعد إقصائه من دوري أبطال إفريقيا 2022 عندما يواجه مولودية وجدة في الجولة 21 من البطولة المغربية.

ويحتل الرجاء حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي. برصيد 40 نقطة فيما يحتل مولودية وجدة المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة الدوري المغربي بين الرجاء ومولودية وجدة

وسيواجه الرجاء مساء الإثنين على ملعب محمد الخامس مولودية وجدة. في الجولة ال21 من الدوري المغربي. وتبدأ المباراة في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة. والساعة 2:00 صباحاً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات التي ستنقل المباراة

ستنقل المباراة المرتقبة عبر القناة الرياضية المغربية الثالثة.

ترتيب الدوري المغربي لموسم 2021-2022