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الرياض - احمد صلاح - حجز تذاكر مباراة الهلال والريان مع الإعلان عن الموعد الرسمي لمباراة الهلال ضد الريان في دوري أبطال آسيا لعام 2022، غمرت محركات البحث جماهير كرة القدم بالاستفسار عن أسعار تذاكر المباراة وأبسط طريقة لشرائها عبر المسؤول.

اسعار تذاكر مباراة الهلال والريان عام 2022

أخيرًا، وبعد انتظار طويل، نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسعار التذاكر الفعلية لمباراة دوري أبطال آسيا 2022 بين الهلال والريان، مشيرًا إلى عدم وجود اختلاف جوهري بين الأسعار، وهي كالتالي:

عائلات الهلال في فئة (و 1): خمسة عشر (15) ريالاً سعودياً.

الريان (فئة (F2)): خمسة عشر (15) ريال سعودي.

الهلال (فئة (ج)): خمسة عشر (15) ريال سعودي

الهلال (فئة (د)): خمسة عشر (15) ريال سعودي

مباراة الهلال (فئة (H1)): خمسة عشر (15) ريال سعودي

الهلال (فئة (H2)): خمسة عشر (15) ريال سعودي

الهلال (فئة (H3)): خمسة عشر (15) ريال سعودي

مباراة الهلال (فئة (H4)): خمسة عشر (15) ريال سعودي

الهلال (فئة (L1)): خمسة عشر (15) ريال سعودي

الهلال (فئة (L4)): خمسة عشر (15) ريال سعودي

مائة وخمسون (150) ريال سعودي للفئة (S1).

مائة وخمسون (150) ريال سعودي للفئة (S2).

ثلاثمائة (300) ريال سعودي للفئة (G).

حجز تذاكر مباراة الهلال والريان في دوري ابطال اسيا

حددت Ticket Mix أنه يجب اتباع الخطوات التالية عند شراء تذكرة مباراة الهلال والريان: