انت الان تتابع خبر ختام البطولة الرمضانية لكرة القدم بالمزار الشمالي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اسدلت الستارة الاحد على ختام البطولة الرمضانية لكرة القدم، والتي تقام على ملعب أكاديمية لواء المزار الشمالي.

وشاركت مجموعة من فرق اللواء أمسيات كروية رمضانية تكللت بروح الاخوة والتنافس القوي.

وعقب نهاية المباراة التي جمعت بين فريقي أكاديمية شباب عنبة وفريق نسور اللواء، تقدم الدكتور خالد رباع راعي الحفل بتوزيع الجوائز على فريق أكاديمية شباب عنبة الذي حصد المركز الأول بكل جدارة واستحقاق .

وأشاد راعي الحفل بمستوى الفرق و الأداء الرفيع والتنظيم من قبل إدارة الأكاديمية ، معربا عن شكرة وتقديرة لكافة الفرق المشاركة، ومبديا رغبته في تنظيم بطولات قادمة تحت رعايته، لتمكين الشباب من رفع مستوى كفاءاتهم وقدراتهم فيالاستحقاقات المقبلة .