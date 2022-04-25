انت الان تتابع خبر النني: انتظرت فرصتي طويلًا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال، على مستقبله مع النادي اللندني، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد مفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن التجديد.

وقال النني المتألق مؤخرًا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "عندما خسرنا ثلاث مباريات، كنا مسيطرين على المواجهات وكنا نستحق الفوز".

وأضاف: "قال المدرب (أرتيتا) إن علينا أن نؤمن بما نفعله، وألا نغير أي شيء، لأننا نلعب بشكل جيد.. ورغم الخسائر، رأينا بعد مباراة تشيلسي أن إيماننا ببعضنا يساعدنا على الفوز".

وتابع: "لقد بذلت كل شيء في التدريب، لأكون في التشكيلة الأساسية في كل مباراة، وحصلت على فرصتي في لقاء تشيلسي، وأعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا، والأهم أننا فزنا في آخر مباراتين.. لقد كان انتظارًا طويلًا بالنسبة لي".

وواصل: "أصدق بنسبة 100% إمكانية وجود آرسنال في المراكز الأربعة الأولى.. هذا فريقي على مدار السنوات الست الماضية.. إنهم عائلتي، وسأبذل كل شيء من أجلهم حتى اللحظة الأخيرة".

وأردف لاعب بازل السابق: "أحب التحدي دائمًا، لكني لست صاحب قرار المشاركة، إلا أنني أستمر في العمل بالتدريبات، وأُظهر أنني بخير، وأجعل المدرب يدفع بي".

واستكمل: "إذا قال آرسنال: نريدك، لن أفكر في الرحيل.. أنا أحب هذا النادي".

واختتم النني: "العقد والأمور الأخرى؟ أنا فقط في انتظار قرار النادي".