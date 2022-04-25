انت الان تتابع خبر جيسوس: لست وحيدًا في المداورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثار البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، الغموض حول مستقبله مع النادي الإنجليزي.

وكانت العديد من التقارير قد ذكرت أن جيسوس، في طريقه للرحيل عن مانشستر سيتي خلال الصيف المقبل، لا سيما أن النادي يقترب من التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وعن مستقبله قال جيسوس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية: "لم يحن الوقت للتفكير في هذا.. كنت تتوقع مني قول هذه الكلمات، لكنها حقيقية".

واستطرد: "نحن الآن في أفضل لحظة في الموسم، أريد الاستمتاع بهذه اللحظة، ومواصلة التركيز مع زملائي في الفريق على القتال من أجل لقب البريميرليج".

وأردف: "لقد فزت به مع زملائي ثلاث مرات، وأعرف بالفعل هذا الشعور، وأريده مرة أخرى".

وتابع الدولي البرازيلي: "لدينا مباراة صعبة يوم الثلاثاء ضد ريال مدريد (في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا).. إنه منافس قوي، وهذا ما أركز عليه".

وواصل: "المداورة وعدم المشاركة باستمرار؟ لست أنا فقط.. إذا سألت اللاعبين عن وقت اللعب، فإن الجميع يريد المشاركة، ومنذ وصولي هنا ألعب كثيرًا.. لكنني أعلم أن لدينا لاعبين جيدين للغاية، ويمكنهم لعب كل مباراة".

واستكمل جيسوس: "لست أنا فقط من يتعرض للمداورة، لكن هناك محرز وستيرلنج، بالإضافة إلى جريليش الذي وصل هذا الموسم، وتعرف على الوضع هنا".

وختم: "لدينا الكثير من المهاجمين والأجنحة الجيدين، والجميع يريد اللعب، وهذا التحدي الذي يجب التركيز عليه.. وعندما تسنح لك الفرصة حاول أن تبذل قصارى جهدك".