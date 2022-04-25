انت الان تتابع خبر قائد فريق طائرة الزمالك يفصح عن مكالمة مرتضى منصور مع اللاعبين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوضح قائد فريق طائرة الزمالك”أشرف أبو الحسن” تفاصيل مكالمة رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور ” مع لاعبي فريقه قبل مواجهة الأهلي خلال نهائي كأس مصر في المباراة الفاصلة

تصريح أبو الحسن

وأضاف “أشرف أبوالحسن “من خلال تصريحاته احنا ربنا كرمنا انهاردة، وده كان ماتش صعب جدا ضد الأهلي، والإجهاد أثر علينا خلال المباراة الثانية.

الوصول للفوز

وأنهي”أشرف أبو الحسن” حديثه قائلا: “قولنا ننسى الماتش التاني اللي خسرنا فيه، وده كان ببداية التسخين من خلال مكالمة خاصة من رئيس نادي الزمالك”مرتضى منصور قبل اللقاء الفاصل، والذي حفزتنا على تحقيق الفوزمن خلاله.

فوز فريق الطائرة للرجال

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة في نادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني “أشرف رشاد”، بلقب كأس مصر الي الموسم الحالي 2021- 2022، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده من الجانب الفني”محمد مصيلحي “بنتيجة 3- 1، خلال الجولة الفاصلة من نهائي البطولة.

و فاز الزمالك خلال المباراة الاولي 3/0 و التي تمت امس اول، بينما فاز الاهلي خلال المباراة التي أقيمت امس 3/2 حتي يحسم الزمالك الي المباراة الثالثة لصالحه بعدد ثلاثة اشواط مقابل شوط.

الدوري والكأس للكرة الطائرة

وتمكن لاعبو الزمالك في الجمع ببطولتي الدوري والكأس للكرة الطائرة ذلك الموسم لانجاز لم يتم تحقيقه ابناء ميت عقبة منذ عام 1998.

وكانت المباراة حافلة بالندية بين لاعبي الفريقين وكانت الغلبة الي لاعبي الزمالك الذي تمكنوا من فرض سيطرتهم على معظم فتراتها.