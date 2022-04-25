سألوا أشرف حكيمي هل تصوم رمضان في أيام المباريات؟ فصدم بإجابته الجميع !

وذلك بعد ان استطاع أن يصنع لنفسه مكانًا أساسيًّا في تشكيل النادي الباريسي وسط صفوة نجوم العالم في الكرة العالمية.

وشارك المغربى الدولي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيديو قصير عبر "ستورى" حسابه على إنستجرام لزميله فى النادى الفرنسي كيليان مبابي، وهو يعيش معه أجواء شهر رمضان المبارك.

وظهر في الفيديو الذى نشره حكيمي عبر حسابه على إنستجرام، كليان مبابى وهو يصب الشاي المغربى، مع تعليق "أجواء رمضان".

وولد حكيمي في أسرة فقيرة للغاية، حيث كان يعمل الأب بائعًا متجولًا، ووالدته عاملة نظافة منزلية، ولكن هذا الأمر لم يمنعهما من تعليم أولادهم الثلاثة أهمية الصلاة والصيام والحفاظ على تعاليم الدين.

ويحافظ حكيمي على أداء فريضة الصلاة وتعاليم الدين والصيام بشكل كبير، ليكون مثالًا رائعًا في تصحيح الصورة عن الشاب العربي المسلم في أوروبا، كذلك يحرص على تهنئة المسلمين حول العالم، بحلول شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر والأضحى المبارك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الصيام في أيام المباريات، قال حكيمي: "لا أنكر صعوبة الموقف، لكنها تضحية مهمة لثقافتي التي أهتم بها حقًا، الأهم هو استعادة الطاقة والراحة بشكل جيد".

ونجح أشرف حكيمي بالرغم من لعبه مدافعا في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى في 23 مباراة خاضها الموسم الحالي في الدوري الفرنسي.