نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغطية حصرية| مباراة برشلونة ورايو فاليكانو الدوري الإسباني ( 44 دقيقة.. الحكم يلغي هدف التعادل للبارسا (0-1) ) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو ، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2021 المؤجلة، ولحساب مرحلة الإياب، يحتضن مساء الأحد 24 إبريل 2022، ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، فعاليات المواجهة القوية والنارية والتي تجمع فريق رايو فاليكانو وبرشلونة ، لا يغيب عنها الحماس والإثارة، والثأر أيضًا، نظرًا لما آلت إليه نتيجة مواجهة الذهاب، علاوة على الصراع الذي يخوضه البارسا من أجل مواصلة منافسة غريمه التقليدي ريال مدريد على لقب الليجا، فيما يرغب الفاليكاس في الدخول أكثر ضمن المنطقة الدافئة في جدول الترتيب.

نستعرض خلال السطور القادمة، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 91 من الليغا ، علاوة على تاريخ مواجهات برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني .

مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

مواجهة ثأرية إذن، يترقبها الليلة عشاق ومحبو كرة القدم الإسبانية والبارسا على وجه الخصوص ، تجمع ناديا رايو فاليكانو وبرشلونة .

حيث أسفرت مواجهة الذهاب عن فوز الفرانخيروخوس بهدف، وهو ما سيسعى الضيوف لتأكيده في لقاء الأحد.

بينما يأمل البلوجرانا في التعويض أولًا، ثم مواصلة مشواره الصعب نحو اللقب 27 في تاريخه بالدوري الإسباني .

نستعرض أولًا ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مواجهة الفريقين :

نادي برشلونة

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والضيافة ، نادي برشلونة الإسباني ، والذي يخوض موسمًا صعبًا.