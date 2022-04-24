نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وما هي قرارات الفيفا المتوقعة ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي حقيقة إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022؟، هذا من أكثر التساؤلات التي تتردد بين جماهير الكرة المصرية، خصوصا أن الجميع يتطلع إلى إعادة مباراة مصر والسنغال على خلفية شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، لما صدر من اعتداءات من جمهور السنغال بحق البعثة المصرية ولاعبي المنتخب الوطني على أرضهم أثناء لعب المباراة الحاسمة في تصفيات كأس العالم والتي انتهت بخسارة المنتخب المصري.

وطبقا لما جاء في موقع فووت أفريكا foot-africa، فإنه من المتوقع خلال الفترة القادمة صدور قرارات صارمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للجماهير المصرية، فيما يخص قضية إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقد ذكر التقرير إن الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة إنفانتينو من المتوقع أن يقرر ما يلي:

سيتم اعتماد نتيجة مباراة مصر والسنغال خلال جولة العودة التي جرت في داكار وانتهت بفوز أسود السنغال بنتيجة 3/1 ناتجة عن نقطة الجزاء، ولا إعادة للمباراة

من المتوقع أن يفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم غرامة مالية كبيرة تتراوح بين 100 ألف ومائتي ألف فرنك سويسري على الاتحاد السنغالي عقابا على سوء تنظيم المباراة.

نقل أول مباراتين للمنتخب السنغالي خارج أرضه بدون جمهور.

توجيه توبيخ إلى الاتحاد السنغالي لكرة القدم على ما حدث من تجاوزات في حق البعثة المصرية.

ومن المتوقع أن تصدر هذه القرارات على خلفية التجاوزات التي صدرت بحق البعثة المصرية خلال جولة الإياب بين المنتخبين المصري والسنغالي، واستخدام الليزر في المباراة والتأثير به على اللاعبين، وذلك في المباراة التي أقيمت في التاسع والعشرين من مارس الماضي.

موعد مباريات ملحق كأس العالم 2022 في قطر

وبشكل رسمي فإن مباريات ملحق كأس العالم 2022 في يونيو المقبل تتم في استضافة قطر في شهر يونيو، والتي ستضم بين منتخبي أستراليا والإمارات، والفائز منهم يشارك في ملحق كأس العالم قطر 2022، وستكون المواجهة أمام منتخب بيرو ممثل قارة أمريكا الجنوبية والفائز من لقاء بيرو أمام الإمارات وأستراليا سيكون في نهائيات كأس العالم قطر 2022، كما يقابل منتخب كوستاريكا غريمه منتخب نيوزيلندا المتأهل من أوقيانوسيا في شهر يونيو بقطر.