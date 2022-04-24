الإمبراطور يحرز كأس الدوري الرمضاني للواعدين

الإمبراطور يحرز كأس الدوري الرمضاني للواعدينأحرز فريق أهلي صنعاء، بطولة الدوري الرمضاني لكرة القدم، لفئة الواعدين، الذي نظمه النادي بمشاركة سبعة أندية تم توزيعهم إلى مجموعتين بنظام الكل مع الكل من دور واحد.

جاء تتويج الأهلي تحت قيادة المدرب يحيى حوبان، بلقب الدوري، عقب تغلبه على منافسه آزال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جرت اليوم على ملعب النادي الأهلي.

واكتفى واعدو الأهلي بإنهاء المباراة من الشوط الأول، إثر إحرازهم الهدف الوحيد بواسطة المدافع عبد الواحد السياغي الذي سدد ركلة فاول، أربكت حارس آزال وولجت مرماه.

وفي شوط المباراة الثانية كاد الأهلي أن يضاعف النتيجة، بعدما تحصل على ركلة جزاء أهدرها عبد الرحمن الكعيدني، وحاول آزال العودة في النتيجة، عندما سدد محمد الحيمي كرة قوية علت المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بلقب البطولة.

وعقب المباراة كرم وكيل عام النادي عبد الله جابر والأمين العام محمد اليريمي والأمين العام المساعد الدكتور خالد عمر، والمشرف الرياضي غمدان الحرازي والمسئول الكشفي حسين طنطن، كأس البطل لأهلي صنعاء والميداليات الذهبية، وكأس الوصيف والميداليات الفضية لفريق آزال.

(سبأ)

