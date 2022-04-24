انت الان تتابع خبر فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون.. التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جاء في تقرير صحفي إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وقع عقوبة مالية على الاتحاد الجزائري، وذلك بسبب الأحداث التي حدثت في مباراة الجزائر والكاميرون، وهي كانت يوم 29 مارس 2022 على ملعب مصطفى تشاكر، وتعد من ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية التي أهلتها لكأس عام 2022م.

فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

وقامت صحيفة الخبر الجزائرية بالتأكيد على إن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهي التي وقعت 3 آلاف فرنك سويسري على الاتحاد الجزائري، وهذا بسبب كل الأحداث التي ظهرت في مباراة الجزائر ضد الكاميرون مع نهاية شهر مارس 2022.

وتعتبر هذه العقوبة رحيمة بالجزائر لأنه كان يوجد الكثير من المخاوف الخاصة بتوقيه عقوبة مالية كبيرة، وهذا بجانب حرمان المنتخب الجزائري من جماهيري للعديد من المواجهات، وهذا بسبب التقرير الأسود الذي كتبه الحكم الجامبي بكاري جاساما ومراقب المباراة.

الاتحاد الجزائري احتج أمام فيفا

وجديراً بالذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم مؤخراً باحتجاج رسمي إلى الإتحاد الدولي “فيفا”، وطالب فيها بإعادة اللقاء بين كلاً من الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل من التصفيات الخاصة بإفريقيا، وهي الذي تؤهل إلى كأس العالم 2022، وهذا بسبب الكثير من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها الحكم الجامبي بكاري جاساما، ولم تقوم لجنة الانضباط بالفيفا بحسم قرارها حتى الآن بخصوص إعادة مباراة الكاميرون والجزائر.