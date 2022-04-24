المصاطفة يحرز الميدالية الفضية للكراتيه

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الرياض - احمد صلاح - توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة، بالميدالية الفضية، مساء الأحد ضمن منافسات وزن تحت 67 كيلو غراما في الجولة الثانية من بطولة الدوري العالمي، والتي اختتمت في مدينة ماتوسينهوس البرتغالية.

ولم يتمكن عبد الرحمن المصاطفة الذي سبق له التتويج العام الماضي ببرونزية أولمبياد طوكيو، من تخطي المصنف الأول على العالم، اللاعب الفرنسي ستيفن دا كوستا، الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو وبطل العالم في نسختها الأخيرة ليخسر أمامه بقرار الحكام بعد انتهاء النزال بالتعادل 5-5.