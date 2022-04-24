انت الان تتابع خبر سبب تراجع أداء محمد العويس وحقيقة رحيله عن الهلال السعودي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثار حارس المرمى الدولي محمد العويس قلق بعض الجماهير، بعد ظهوره بمستوى متذبذب لم يُقدم فيه المستوى المتوقع منه، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث شارك محمد العويس بالأمس بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد الشارقة الإماراتي، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة.

وشارك العويس مع الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، والتي خسرها برباعية دون رد أمام الأهلي المصري، قبل أن تستقبل شباكه هدفين في الشوط الأول ضد الشارقة، مما دفع الجماهير للتعبير عن تخوفها عبر التويتر، بسبب مستوى العويس، وطالب البعض مجلس الإدارة بضرورة رحيله، والتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف الإعلامي محمد السبيعي سر تراجع مستوى حارس فريق الهلال، مؤكدا ان لديه الكثير من الإمكانيات، والمرونة الفائقة، لكنه يحتاج بعض الوقت ليدخل مع نجوم الهلال ويتألق، ضد منحه فرصه مع نجوم اقل مما يسبب له متاعب مستقبلاً.

الجدير بالذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة، علمًا بأنه ضمن التأهل من الجولة الرابعة، فيما تجمد رصيد الشارقة القطري عند 5 نقاط في المركز الثالث.

محمد العويس حارس كرة قدم سعودي، يلعب لنادي الهلال ومنتخب السعودية لكرة القدم، بزغ نجمه في موسم 2014/2015 بنادي الشباب السعودي أمام نفط طهران في البطولة الآسيوية. انتقل في2017 إلى النادي الأهلي في صفقة كانت حديث الوسط الرياضي، وفي عام 2022 انتقل لنادي الهلال بصفقة انتقال حر ويمثل الهلال حتى الآن، وكان قد اُختير العويس للانضمام إلى التشكيلة النهائية للمنتخب السعودي والمُشاركة بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا.