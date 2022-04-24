الصريح يلتقي سحاب بدوري المحترفين

انت الان تتابع خبر الفيفا يعاقب منتخبا عربيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة 3 آلاف فرنك سويسري على الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب الأحداث التي شهدها لقاء "الخضر" ضد منتخب الكامرون في 29 مارس الماضي.

ووفقا لمصدر مطلع من "الفيفا" فإن العقوبة كانت "رحيمة" وسط مخاوف كبيرة أن يتم فرض عقوبة مالية قاسية فضلا عن حرمان المنتخب الجزائري من حضور جماهيره لعدة مباريات، على إثر التقرير الذي دونه الحكم باكاري غاساما وكذا مراقب اللقاء.

وفي سياق آخر، أفاد نفس المصدر بأن استقبال كتيبة المدرب بلماضي لمنافسيهم بملعب وهران يبقى مرهونا بموافقة "الكاف"، وفي حال تعذر ذلك فسيتم استقبال أوغندا بملعب "5 يوليو" المؤهل رغم بعض التحفظات.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم بتاريخ 31 مارس 2022 بطعن رسمي أمام "فيفا" ضد الحكم الغامبي غاساما والذي أدار مواجهة الجزائر ضد الكاميرون.

وخسرت الجزائر مباراة الإياب أمام الكاميرون، على أرضها بملعب "مصطفى تشاكر" بنتيجة (1ـ2) بعد الوقتين الأصلي والإضافي، ليخسر بطاقة العبور إلى المونديال، رغم فوزه ذهابا في الكاميرون بنتيجة (0ـ1).