انت الان تتابع خبر مغادرة محمد صلاح الي ليفربول .. التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوضح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي،”محمد صلاح” أن مازال ملف تجديد عقده مع ناديه الإنجليزي غامض، بعد فشل كل المحاولات السابقة بين الطرفين (محمد صلاح -ليفربول )، وحتى الآن لم يصلا الي نقطة اتفاق نهائي على العقد الجديد الذي ينتهى أثناء الموسم القادم 2023.

اللعب بأجواء الآنفيلد

وأوضح “محمد صلاح ” من خلال تصريحاته، أن اللعب في أجواء الآنفليد وسط جماهير ليفربول يجعلك عاطفي، وترديد المشجعين الي أغنيتي من خلفي، تعد كلها أمور عظيمة، وستكون لحظة حزينة عند رحيلي عن ليفربول.

وبشأن وداع النجم”محمد صلاح” الي فريق ليفربول والجماهير بعد فشل تجديد العقد، فتعد لحظة حزينة.

السبب وراء مغادرة ليفربول

وأشار محمد صلاح من خلال تصريحاته أن الأمر لا يتعلق بالمال، وأفصح عن أن يوم مغادرتي الي ليفربول سيكون يوم حزين، موضحا أنه يحلم بالفوز بالكرة الذهبية أثناء ذلك العام، مشيرا إلى أنه يشعر بأنه أفضل لاعب بالعالم.

مباراة ليفربول وايفرتون

وفي سياق آخر، يلتقى فريق ليفربول الإنجليزي الأحد 24من ابريل2022 مع نظيره إيفرتون خلال الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الخاصة بموسم الكروي 2021-2022 في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.