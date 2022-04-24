نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الميرسيسايد المعقَّد.. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول وإيفرتون ، ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الأحد 24 إبريل 2022، ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية، مواجهة صعبة بتفاصيل خاصة في ديربي الميرسيسايد أو ديربي ليفربول ، يجمع فريقا إيفرتون وليفربول ، حيث يسعى الجانبان بضراوة إلى الفوز والنقاط الثلاث، من أجل مواصلة صراع الصدارة واللقب بالنسبة لـ الريدز ، أو التمسك بالبقاء في المسابقة العريقة للموسم المقبل من جانب التوفيز .

نتناول باستضافة خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات عن موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من البريميرليج ، فضلًا تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي .

مباراة ليفربول وإيفرتون

مواجهة صعبة ومعقدة إذن، تنتظر جماهير وعشاق كرة القدم الإنجليزية، وعلى وجه الخصوص فريقا إيفرتون وليفربول .

حيث أسفرت مواجهة الذهاب هذا الموسم في ديربي الميرسيسايد عن فوز كاسح للكتيبة الحمراء برباعية.

وهو ما يسعى الفريق إلى تكراره في لقاء الأحد المثير، من أجل مواصلة ملاحقة غريمه التقليدي المان سيتي .

بينما يطمح مضيفه إيفرتون إلى التعويض والثأر، ومن ثم البحث عن طوق نجاة جديد في جدول الترتيب.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهة الريدز والتوفيز :

نادي ليفربول

نستهل تغطيتنا مع نادي ليفربول الإنجليزي ، والذي يقدم واحدًا من أجمل مواسمه، خاصةً على الصعيد المحلي.