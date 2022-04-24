باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي
توج نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم رغم تعادله اليوم السبت 1-1 أمام ضيفه لانس في المرحلة 34 من المسابقة.
وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 68، قبل أن يدرك كورنتين جيان التعادل لفريق لنس في الدقيقة 88.
وشهدت المباراة طرد كيفن دانسو لاعب لانس الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 57.
وأصبح رصيد فريق العاصمة الفرنسية 78 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني، قبل 4 مراحل من نهاية الموسم.
وعادل سان جيرمان الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري، المسجل باسم نادي سانت إيتيان الذي نال 10 ألقاب في الفترة ما بين 1957 و1981.
ويتفوق كل من سان جيرمان وسانت إيتيان بفارق لقب عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، ولقبين عن موناكو الثالث في ترتيب أكثر الأندية حصولا على اللقب.
وجاء اللقب العاشر ليؤكد تفوق سان جيرمان محليا في السنوات الأخيرة، حيث توج بـ8 ألقاب للدوري في آخر 10 مواسم.
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