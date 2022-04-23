تابع لحظة بلحظة|| نشر رابط مباراة الهلال والشارقة لايف اليوم في دوري ابطال اسيا 2022

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عمر شويل - جدة تابع الآخرة لحظة بلحظة أحداث المواجهة القوية من العيار الثقيل التي تجمع مساء اليوم بين فريق الهلال السعودي وفريق الشارقة الاماراتي، في مواجهة عربية أسيوية تصان ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا هذه النسخة القوية، وهي البطولة التي حصد لقبها فريق الهلال السعودي خلال النسخة الأخيرة، والتي يترقبها عشاق ومحبي كرة القدم في جميع انحاء قارة اسيا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا 2022.

رابط مباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا 2022

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض العاصمة السعودية مواجهة قوية تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الشارقة الاماراتي، في منافسات الأسبوع قبل الأخير من منافسات دور المجموعات، حيث وهي المواجهة التي يدخلها فريق الهلال السعودي بعدما تمكن من حسم التأهل الى دور ثمن نهائي بطولة دوري ابطال اسيا مباشرة، وذلك بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة في المباريات السابقة بعدما حقق الفوز في أربعة مباريات متتالية.

تابع مباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا

ومن المقرر ان تقام مواجهة فريق الهلال السعودي ضد الشارقة الاماراتي مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر ابريل، والتي تنطلق من خلال ستاد الامير فيصل بن فهد في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساء والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يتواجد فريق الهلال السعودي في المركز الاول في ترتيب المجموعة الاولى برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد فريق الشارقة الاماراتي في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد أربعة نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا

يمكن متابعة أحداث المباراة الشيقة المثيرة التي تجمع بين فريق الهلال وفريق الشارقة الاماراتي مساء اليوم في دوري ابطال اسيا من خلال شاشة قناة بي ان سبورت اسيا المشفرة، كما تنقل من خلال شاشة قناة ssc الرياضية السعودية، بالإضافة الى قناة ابو ظبي الإماراتية اسيا 1 التي تنقل داخل الامارات.