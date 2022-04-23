انت الان تتابع خبر بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تُوج بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني للموسم العاشر على التوالي بعدما تغلب على غريمه بوروسيا دورتموند (3-1) بملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، في الجولة الـ31.

ثلاثية الفريق البافاري جاءت بأقدام سيرج جنابري، وروبرت ليفاندوفسكي وجمال موسيالا في الدقائق 15 و34، و83، فيما سجل إيمري تشان هدف دورتموند من ركلة جزاء (د 52).

بهذا الانتصار، وصل بايرن للنقطة 75 في صدارة جدول الترتيب، موسعا الفارق مع دورتموند (الوصيف) إلى 12 نقطة، ليضمن التتويج باللقب قبل 3 جولات على نهاية الموسم.