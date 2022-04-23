انت الان تتابع خبر إنتر ميلان ينقض على صدارة الكالتشيو بتغلبه على روما والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا وعريضا على ضيفه روما بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من الهولندي دينزيل دومفريس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقائق 30 و40 و52 على الترتيب، فيما سجل هدف روما الوحيد الأرميني هينريك مخيتيريان في الدقيقة الـ85 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 72 نقطة لينتزع الصدارة "مؤقتا" من جاره ميلان (71 نقطة) الذي يحل ضيفا غدا الأحد على لاتسيو في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد روما عند 58 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".