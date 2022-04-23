نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأمين التأهل للزعيم.. موعد مباراة الشارقة والهلال دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشارقة والهلال ، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الإياب من المجموعة الأولى، يستضيف مساء السبت 23 إبريل 2022 ، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة، في قمة خليجية سعودية إماراتية، تجمع ناديا الهلال السعودي والشارقة الإماراتي، حيث ضمن الزعيم التأهل لدور الـ16 من أجل مواصلة الدفاع عن لقبه، فيما يتمسك الملك بحظوظه الصعبة بعض الشيء في العبور، ولكن بانتظار هدايا “الرهيب” القطري في الجولتين المتبقيتين.

نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة الشارقة والهلال والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في الطبعة 41 من دوري أبطال آسيا 2022 ، بجانب تاريخ المشاركات والمنجزات، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الشارقة والهلال .

مباراة الشارقة والهلال

من جديد تنطلق مواجهة أخرى بين الهلال والشارقة في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 .

حيث أسفرت مواجهة الذهاب في الجولة الأولى بين الفريقين، عن فوز صعب للموج الأزرق السعودي.

وهو ما يطمح الزعيم لتكراره في لقاء السبت، من أجل تثبيت تأهله على رأس المجموعة.

بينما سيبذل الملك الإماراتي جهده من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ربما تفيده في التأهل كأفضل أصحاب المركز الثاني في المجموعات.

نستعرض بدايةً ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022 قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة :

جدير بالذكر، أن الفرق السعودية تخوض مواجهات نارية حاسمة في إطار لقاءات الجولة الخامسة.

انطلقت الجمعة 23 إبريل 2022 بلقاءين، مباراة الشباب ومومباي سيتي والتي حسمتها الليوث السعودية باكتساح تاريخي.

فيما أسفرت مباراة التعاون والدحيل ، عن فوز مثير لـ الطوفان القطري.

وتستكمل يوم السبت بمواجهتين، مباراة الشارقة والهلال ، ومباراة الفيصلي والوحدات الأردني .

نادي الشارقة

نستهل تغطيتنا مع نادي الشارقة الإماراتي ، والذي يخوض مواجهة صعبة في مشاركته السابعة بـ البطولة الآسيوية للأندية .