انت الان تتابع خبر رونالدو يسجل هدفه المئوي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه أرسنال 3-1 ضمن الجولة الـ34 من البريميرليغ.

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، أصبح رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف على الأقل في كل من الدوري الإسباني "الليغا"، بواقع: 311 هدفا، والدوري الإنجليزي "البريميرليغ"، بواقع: 100 هدف، ودوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، بواقع: 140 هدفا، بالإضافة لتسجيله 115 هدفا مع المنتخب البرتغالي.

وبات رونالدو رابع لاعب في تاريخ "الشياطين الحمر" يسجل 100 هدف على الأقل بعد كل من واين روني (183) وريان غيغز (109) وباول سكولز (107).

يذكر أن المباراة أقيمت اليوم السبت على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.