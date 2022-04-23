الرياضة

رئيس الوحدات: لن نشارك بدوري السلة إلا إذا تم الاستجابة لشرطنا

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الرياض - احمد صلاح - قال رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، ان الوحدات لن يشارك في دوري السلة القادم، الا في حال وجود انتخابات حقيقية في مجلس اتحاد كرة السلة ، ووجود ممثلين عن الوحدات فيه.

وبين الحوامدة في تصريحات للتلفزيون الأردني ، ان كل الكتب التي وجهها الوحدات الى الاتحاد تم رفضها باستثناء طلب الحكام من الخارج.

وبين ان اللجنة المؤقتة رفضت طلبات للوحدات حول احتساب الية الريع وتوزيعه وعدد الجماهير الحاضرة ، مبينا ان الوحدات يعاني ماليا لكنه لم يستفد من حضوره جماهيره لجميع مباريات البطولة.

واعتبر خوري ان الوحدات مغيب عن إدارة الاتحاد.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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