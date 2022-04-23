انت الان تتابع خبر حقيقة حصول محمد صلاح على أجراً من حملة لا للمخدرات.. وزيرة التضامن تكشفها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، إن الفنانين والرياضيين الذين يشاركون في الإعلانات الخاصة بالتبرعات التي تعرض أثناء شهر رمضان المبارك، وهي من أبرز الإعلانات التي تحث على عدم تناول المواد المخدرة.

دعم ومساعدة الجمعيات الأهلية من الفنانين والرياضيين

وأكدت نيفين القباج أن الفنانين والرياضيين الذين قدموا إعلانات لا للمخدرات في رمضان لا يتقاضون أي مقابل مادي عن هذه الإعلانات ومن بينهم محمد صلاح، ووجهت لهم التحية على مساعدتهم في دعم الجمعيات الأهلية.

حقيقة حصول محمد صلاح على أجراً من حملة لا للمخدرات

وأشارت القباج أثناء مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات الخاصة بالمتابعة والرقابة على كلاً من الرقابة على التبرعات النقدية والعينية، وهي تأتي من مؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، وقالت “محمد صلاح لا يأخذ مليما مقابل مشاركته في إعلان حملة لا لتعاطى المخدرات”، ووجهت الشكر له.

إعلانات التبرعات تملئ التلفزيون أثناء رمضان

وطلب في وقت سابق أعضاء مجلس الشيوخ، أن يتم إنشاء جهاز رقابي مثل الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة أموال الجمعيات الأهلية، وأكد النائب أبو النجا المحرزي إن إعلانات التبرعات تملأ التليفزيون أثناء شهر رمضان وكأنه اتعمل لـ “الشحاته”.

ومن ناحية النائب حازم الجندي عضو المجلس أكد على أهمية الرقابة على الجمعيات، وأشار أيضاً إلى الأهمية الكبرى الخاصة بوجود قاعدة بيانات دقيقة عن الجمعيات والموازنة الخاصة به