انت الان تتابع خبر فريق كرة قدم إنجليزي يرفع علم فلسطين ورئيسه يهاجم الحصار الاسرائيلي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن نادي فورست غرين روفرز الإنجليزي لكرة القدم، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، من خلال رفع علم فلسطين خلال مباراة رسمية أمام فريق أولدهام، الاثنين الماضي، والتي انتهت لمصلحته بهدفين دون رد.

وأكد رئيس النادي ديل فينس، رفضه للتضامن العالمي الكبير مع أوكرانيا وتجاهله لحصار إسرائيل للفلسطينيين، من خلال تغريدة له على تويتر أرفق معها صورة للعلم الفلسطيني، قائلا: "لقد رفعنا هذا العلم اليوم في مباراة لفريق فورست غرين روفرز تضامنا مع الفلسطينيين"، لافتا إلى الدعم العالمي في الحرب بأوكرانيا مقارنة بالدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني.

وعقب ديل فينس في حديثه: "تقع فلسطين تحت الحصار الإسرائيلي -جوا وبرا وبحرا- منذ عقود"، وطالب بوقف الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، وسط تزايد وتيرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين، مشيرا ان الولايات المتحدة تضخ المليارات إلى إسرائيل لدعم اقتصادها وجنودها، وتستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع أي عمل هادف من قبل الأمم المتحدة.

واستنكر فينس صمت الدول الغربية إزاء ما يحدث في فلسطين، مؤكدا ان ما يحدث هو وصمة عار على الدول في الغرب، لأن موقفها يشكل تناقضا صارخا مع ادعاءاتنا بالتفوق الأخلاقي والحضارة والقيم الديمقراطية.

يذكر أن فورست غرين روفرز يتصدر دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 82 نقطة.