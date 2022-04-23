انت الان تتابع خبر الأهلي المصري يتأهل إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تأهل الأهلي المصري إلى الدور النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3-2، ليلة السبت.

وبذلك يصل النادي الأهلي، الذي تعادل 1-1 مع الرجاء البيضاوي في الدار البيضاء الليلة، إلى الدور النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة عشرة في تاريخه.

وكان النادي الأهلي المصري قد فاز على الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة الذهاب في القاهرة بنتيجة 2-1.

وخلال السبع عشرة مرة الماضية، التي وصل فيها الأهلي إلى الدور النصف النهائي، استطاع الصعود إلى الدور النهائي أربع عشرة مرة، ولم يخرج من الدور النصف النهائي سوى ثلاث مرات، أعوام 1981، و1988، و2010، وفق ما ذكر موقع النادي الرسمي في الإنترنت.

ويلتقي النادي الأهلي في الدور النصف النهائي مع وفاق سطيف الجزائري، الذي استطاع تخطي الترجي التونسي بالفوز عليه بهدف نظيف في تونس العاصمة، بعد التعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب بمدينة سطيف الجزائرية.