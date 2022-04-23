انت الان تتابع خبر كلوب: كان على نيفيل الاعتذار.. ولا ألوم المجبري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال مدرب ليفربول، يورجن كلوب، إن نجم مانشستر يونايتد السابق، جاري نيفيل، كان محقا في الاعتذار، بعد قوله إنه "فخور" بلاعب الشياطين الحمر، حنعبل المجبري، بسبب أسلوبه القتالي خلال مباراة الفريقين الأخيرة.

ودخل المجبري بديلًا في الدقيقة 84، خلال هزيمة فريقه (0-4) أمام الريدز، وسرعان ما تم إنذاره بسبب تدخل قوي، قبل أن يلتحم مرة أخرى للاستحواذ على الكرة، ليطلب منه الحكم مارتن أتكينسون أن يهدأ.

وأشاد نيفيل بالدولي التونسي، البالغ من العمر 19 عامًا، لإظهاره رغبة كانت مفقودة لدى لاعبي يونايتد.

لكنه صحح نفسه لاحقًا، وقال إن تصريحاته كانت "غير محترفة"، لأنه أشار إلى أنه من الجيد رؤية المجبري يهاجم لاعبي ليفربول.

ولدى سؤاله عن الأمر، قال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كان على (نيفيل) أن يعتذر، وهو محق في ذلك".

وتابع: "أفهم ما الذي يقصده، فأنت تريد أن ترى بعض العدوانية.. لكن هناك فرق بين العدوانية وركل اللاعبين، هذا لا معنى له".

وأضاف: "العدوانية في كرة القدم تعني أنك مستعد لإيذاء نفسك، وليس اللاعب الآخر.. ولا ألوم اللاعب الشاب (المجبري)، لقد دخل متأخرًا وكانت المباراة سريعة، وأراد أن يترك انطباعًا".

وختم كلوب: "العدوانية في كرة القدم جيدة، لكن لا يمكنك حل مشاكلك بإيذاء لاعبي الخصم، هذا ما لم أفهمه قط.. لقد لعبت 325 مباراة احترافية، ولولا العدوانية واللياقة البدنية لم أكن لألعب شيئًا".