انت الان تتابع خبر أحمد حسن ينصح بعدم التسرع بالحكم علي اعادة مباراة مصر والسنغال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ناشد عميد كرة القدم في العالم، وكابتن منتخب مصر الأسبق،”أحمد حسن” كافة طوائف المجتمع، صحفيون و إعلاميون ورياضيون وغيرهم من أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة عن إعادة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة الي التصفيات النهائية لكأس العالم لكرة القدم، قبل الاعلان عن قرار “الفيفا” الاتحاد الدولي لكرة القدم .

حفل افطار سنوي

وأوضح “أحمد حسن”أمس الجمعة من خلال حفل إفطار سنوي أقامه بحضور مشايخ و رياضيين وصحفيين وقساوسة من أبناء مركز مغاغة في المنيا،”لا توهموا الناس بأخبار سارة أو غير ذلك قبل إعلان الاتحاد الدولي عن قراراته الحقيقة، والمترتب عليها أشياء أخيرة، ولا صحة عن أنباء إعادة المباراة، أو عدم إعادتها حتى الآن، ونحن في انتظار الي قرارات الفيفا.