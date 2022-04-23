انت الان تتابع خبر موعد مباراتي الأهلي ووفاف سطيف في نصف نهائي الدوري.. تعرف عليها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله أمام نادي الرجاء البيضاوي المغربي، وتعد من أهم المباريات التي أقيمت وحصلت على نسب مشاهدة عالية من بين غيرها من المباريات الأخرى.

الأهلي تعادل مع الرجاء المغربي

وحصل الأهلي على التعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف في مباراة الإياب للدور الربع نهائي بين كلاً من الأهلي والرجاء في الدار البيضاء، وأيضاً كان النادي الأحمر قد فاز في لقاء الذهاب في القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد، وشاهد المباراة جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.