أرقام قياسية حمراء بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

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الرياض - احمد صلاح - على الرغم من الشحن والحضور الجماهيري الكبير، استطاع الأهلي خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من أنياب الرجاء المغربي، بين أنصاره على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي تعادل 1-1 مع مضيفه الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، ليصعد للدور نصف النهائي بمجموع المباراتين 3-2، بعد الفوز في القاهرة 2-1.

الرجاء تقدم مبكراً في الدقيقة السادسة عن طريق فابريس اونجاما، ثم تعادل محمد عبد المنعم من رأسية متقنة في الدقيقة 44.

الأهلي ووفاق سطيف في نصف النهائي

وضرب المارد الأحمر موعد مع فريق وفاق سطيف الجزائري، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الفريق الجزائري استطاع إقصاء الترجي التونسي من ربع النهائي بعد التعادل في الجزائر بدون أهداف ثم الفوز في تونس بهدف دون رد.

أرقام قياسية للأهلي

حقق الأهلي عدد من الأرقام بعد تعادله مع الرجاء المغربي والصعود لنصف النهائي.

الأهلي يتواجد في الدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي والـ 18 في تاريخه وهي الأعلى في تاريخ الأندية الإفريقية.

موسيماني المدير الفني للأهلي، عزز من تفوقه على الأندية العربية حيث إنه لم يهزم منذ بداية مسيرته مع الأهلي حتى الآن من أي نادي عربي سواء في دوري أبطال أفريقيا، السوبر الأفريقي أو كأس العالم للأندية.

محمد عبد المنعم سجل اليوم في الرجاء اليوم الهدف الأول الذي يستقبله الفريق المغربي على أرضه خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.