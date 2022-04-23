برشلونة: بيدري يغيب شهر بسبب الاصابة

أعلن نادي برشلونة،أمس الجمعة، أن نجمه بيدري، تعرض لإصابة عضلية في فخذه الأيسر خلال إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني، أمس الخميس.

وأفاد برشلونة في بيان بأن "الفحوصات التي أجريت صباح امس (الجمعة) أكدت أن بيدري يعاني من تمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر".

وبحسب الصحافة الكتالونية، سيغيب اللاعب الإسباني الدولي البالغ 19 عاما لمدة شهر على الأقل وهو ما سيعني غيابه عن باقي الموسم.

وكان اللاعب الشاب شعر بآلام في نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام فرانكفورت على ملعب "كامب نو" 2-3، أول أمس الخميس، فقرر مدربه تشافي هيرنانديز بعد تشاور مع الطاقم الطبي استبداله مع بداية الثاني بالهولندي فرنكي دي يونغ.

وتألق بيدري في موسم 2020-2021 حيث خاض 73 مباراة وارتدى للمرة الأولى قميص منتخب إسبانيا وقاده إلى الدور نصف النهائي لكأس أوروبا حيث خسر "لاروخا" بركلات الترجيح أمام إيطاليا في طريقها للفوز باللقب، كما أحرز ميدالية فضية في الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتوقفت مغامرة بيدري الناجحة بسقوطه في فخ الإصابة، إثر تعرضه لتمزق في عضلة فخذه اليسرى خلال خسارة برشلونة في باكورة مبارياته بثلاثية نظيفة في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني على ملعب "كامب نو"، في 14 سبتمبر الماضي.

واستعجل بيدري عودته إلى الملاعب ليخوض لقاء بنفيكا البرتغالي في المسابقة الأم، لكنه سقط مجددا وبقي في العيادة خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر، حتى 12 جانفي الماضي.

ومنذ عودته، عاد لتقديم أفضل مستوياته فوق العشب، بتسجيله 5 أهداف في 18 مباراة في 2022.

المصدر: وكالات