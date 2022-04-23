قال مدرب بايرن ميونخ يوليان ناغيلزمان إنه تلقى المئات من التهديدات بالقتل عبر وسائط التواصل الإجتماعي عقب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني.

وأضاف ناغيلزمان إن تهديدات القتل ليست أمراً جديداً، لكن التهديدات الأخيرة تدعو للقلق لأن بعضها استهدف والدته التي لا علاقة لها بكرة القدم. المصدر: موقع بي ان سبورت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تهديدات بالقتل تطال يوليان ناغيلزمان ووالدته بعد خروج بايرن ميونخ من دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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