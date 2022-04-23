إريك تين هاغ مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل رسمي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الهولندي إريك تين هاغ من أياكس.

وقال مانشستر يونايتد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وصل وصل وصل!.. يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب المدير الفني منذ نهاية الموسم وحتى جويلية 2025، مع خيار التمديد لسنة أخرى».

وكانت تقارير صحفية إنجليزية وهولندية قد أكدت على مدار الأسابيع الماضية أن مانشستر يونايتد وتين هاغ قد اجتمعا أخيرا للاتفاق بشأن انتقال المدرب الهولندي إلى أولد ترافورد بداية من العام المقبل.

وقاد إيرك تين هاغ أياكس قبل 3 سنوات نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في إنجاز تاريخي للنادي لم يتحقق منذ التسعينيات، وفي مشوار شهد كذلك إقصاء حامل اللقب ريال مدريد ويوفنتوس بطل إيطاليا حينها، فضلا على تتويجه رفقة النادي الهولندي بـ5 ألقاب منها لقبين للدوري الهولندي.

رحيل كبير الكشافين

وأكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في بيان أمس الأربعاء، أن كبير الكشافين جيم لولور ومارسيل بوت، المسؤول عن اكتشاف المواهب عالميا غادرا النادي.

وترقى لولور لمنصب كبير الكشافين، وفقا لـ«رويترز» في يونايتد في 2014 بعد أن عمل محللا للأداء منذ 2005 بينما كان بوت جزءا من الجهاز الفني للويس فان غال في النادي في 2014 واستمر بعد رحيل المدرب الهولندي.

وكالات