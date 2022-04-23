نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والشارقة الإماراتي والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة في المقال التالي
يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال ضد الشارقة الإماراتي اليوم السبت الموافق 23 أبريا 2022، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا الذي يشهد مباراة أخرى في نفس المجموعة تجمع فريق الريان ضد استقلال دوشنبه، حيث يتنافس الريان مع الشارقة على المقعد المتبقي في المجموعة المؤهل لدور الستة غشر، بعد أن حسم الهلال التأهل فعليا لثمن النهائي، لتكون خير بداية للزعيم حامل اللقب الذي حقق لقبه الرابع الموسم الماضي على حساب يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وسينطلق موعد مباراة الهلال والشارقة الإماراتي اليوم في الحادية عشرة وربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.
الهلال ضد الشارقة في مباراة قوية يأمل فيها الزعيم تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات في البطولة، بعد أن تمكن من تحقيق أربع انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات، ليجمع 12 نقطة يعتلي بها صدارة الترتيب ويضمن التأهل للدور القادم لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، ويسعى رفاق ماريغا في تكرار الانتصار ضد الشارقة كما كان الحال في الجولة الأولى التي فاز فيها بهدفين مقابل هدف وحيد ضد شقيقه الإماراتي، بعد أن تقدم صالح الشهري مبكرا للزعيم في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، قبل أن يعادل شوكوروف النتيجة سريعا للشارقة، ولكن ميشيل ديلغادو خطف نقاط المباراة للهلال بتسجيله هدف الفوز للهلال في الدقيقة 62.
فريق الشارقة يأمل في تحقيق الفوز ضد الهلال ليواصل المنافسة على التأهل لثمن النهائي مع الريان صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب حاليا برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الشارقة الممتلك أربع نقاط في رصيده جمعها من خوض أربع مباريات حقق فيها الفوز في مباراة، وتعادل في مثلها، وخسر مبارتين.
ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الهلال والشارقة اليوم
- الثلاثاء 22 نوفمبر 2021.
- 7:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، سوريا، اليمن، البحرين، الكويت.
- 8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.
- 6:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.
- 5:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والشارقة
- عبر تردد قناة ssc 7 sport HD السعودية: 12418، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500، القمر الصناعي عرب سات بدر 6.
- عبر قناة أبوظبي آسيا الإماراتية عبر التطبيق الخاص بها بتعليق فارس عوض، وعلي سعيد الكعبي.
- عبر قناة الرابعة العراقية الأرضية.
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