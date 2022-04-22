نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا”.. رابط مباراة الشباب ومومباي سيتي اليوم 22\4\2022 في دوري ابطال اسيا سعيا الى اقتناص الثلاث نقاط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحن على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريق الشباب السعودي ونظيره فريق مومباي سيتي في اطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الاخيرة من منافسات بطولة دوري ابطال اسيا دوري المجموعات، وهي المباراة القوية التي يخوضها الفريقين في منافسات المجموعة الثانية التي تشهد المنافسات القوية سعيا الى اقتناص الثلاث نقاط تمهيدا للوصول الى الدور المقبل في البطولة الاسيوية هذه النسخة القوية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباراة الشباب ومومباي سيتي في دوري ابطال اسيا 2022.

رابط مباراة الشباب ومومباي سيتي في دوري ابطال اسيا

تابع الآن لحظة بلحظة أحداث المباراة الهامة التي تجمع بين فريق الشباب الامارتي ونظيره فريق مومباي سيتي، في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة قبل الاخيرة من دور المجموعات، حيث تقام هذه المباراة من خلال ستاد الامير فيصل بين فهد الرياضي في المملكة العربية السعودية، والتي تقام مساء يوم الجمعة في مباراة هامة يسعى الفريقين الى اقتناص الفوز بها.

تابع مباراة الشباب ضد مومباي في دوري ابطال اسيا

يستضيف ستاد الامير فيصل بن فهد الرياضي مباراة قوية يحل بها فريق مومباي سيتي ضيفا على فريق الشباب السعودي مساء يوم الجمعة الموافق 22 من شهر ابريل، حيث يبدأ فريق الشباب السعودي هذه المواجهة القوية في اطار منافسات الجولة الخامسة في المركز الاول في صدارة المجموعة الثانية برصيد عشرة نقاط، والذي ضمن التأهل رسميا الى الدور المقبل بعد تحقيق الفوز في ثلاث مواجهات وتعادل في مباراة واحدة فقط.

مباراة الشباب ضد مومباي سيتي في دوري ابطال اسيا

ومن المقرر ان تقام مواجهة فريق الشباب السعودي ضد نظيره فريق مومباي سيتي مساء يوم الجمعة، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي يدخلها فريق مومباي سيتي في المركز الثالث في ترتيب جدول المجموعة القائمة في منافسات دور المجموعات، وذلك برصيد أربعة نقاط بالتساوي مع المركزين الثاني والرابع أيضا في هذه المجموعة القوية ضمن منافسات دوري ابطال اسيا.