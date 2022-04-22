ريال مدريد يقترب من ضم روديجر مجانًا

ريال مدريد يقترب من ضم روديجر مجانًاكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب ريال مدريد من تدعيم خطوطه الدفاعية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال الحصول على خدمات المدافع الألماني أنتونى روديجر لاعب تشيلسي، في صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده مع البلوز ينتهى في نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد أصبح قريبًا من إتمام صفقة ضم روديجر خلال الصيف المقبل، خاصة بعد تخفيض اللاعب مطالبة المادية، الأمر الذى شجع إدارة النادى الملكى على التعاقد مع اللاعب بتوصية من الإيطالي كارلو أنشيلوتى المدير الفني للفريق.

وأضافت الصحيفة أن المدافع الألماني صاحب الـ 29 عامًا منفتح على الإنضمام لفريق ريال مدريد خلال الصيف المقبل، في ظل صعوبة تجديد عقده مع تشيلسي، بسبب الأزمة الإدارية التي يعانى منها النادى بعد رحيل المالك الروسي رومان إبراموفيتش.

وكانت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى قد أبدت رغبتها في الحصول على خدمات مدافع البلوز، مثل برشلونة، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، إلا أنه يرغب في اللعب لريال مدريد.

وكان روديجر قد هز شباك ريال مدريد بهدف خلال مواجهة الفريقين في إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز تشيلسي بنتيجة 3 – 2، ولكن تأهل الفريق الملكى لدور نصف النهائي بعد فوزه ذهابا 3 – 1.

