يونايتد يتعاقد مع المدرب الهولندي تين هاج

يونايتد يتعاقد مع المدرب الهولندي تين هاجأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الليلة الماضية، أن الهولندي إيريك تين هاج سيتولى تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم يتعاقد مانشستر مع مدرب دائم منذ رحيل أولي جونار سولشاير في نوفمبر الماضي، واكتفى الفريق بالعمل تحت إمرة المدرب المؤقت مايكل كاريك قبل أن يتولى الألماني رالف رانجنيك المسؤولية بشكل مؤقت أيضا حتى نهاية الموسم.

وكان مانشستر يجري مقابلات مع المرشحين بهدف تعيين المدرب الجديد قبل الصيف، بهدف المساعدة في عملية إعادة بناء الفريق، وتم الاستقرار على تولي تين هاج المسؤولية.