نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من جماهير كرة القدم المصريين والعرب عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة، حيث ينزل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في مساء اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 ضيفا صعب المراس على غريمه فريق الرجاء الرياضي المغربي في مباراة حاسمة وصعبة ضمن وقائع منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتأتي هذه المباراة ضمن عودة دور الثمانية في سعي كل من الفريقين نحو التأهل إلى المربع الذهبي من دوري أبطال أفريقيا، وذلك على أرض ملعب مركب محمد الخامس الكائن في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، ونعرض معا موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة من أجل مشاهدة ممتعة للمباراة.
تنطلق صافرة مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 في التوقيت الآتي:
- تبدأ الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.
- الموافق الساعة 1:00 صباح السبت بتوقيت مكة المكرمة.
- الموافق 2:00 فجر السبت بتوقيت أبوظبي.
- والموافق الساعة 10:00 مساء الجمعة بتوقيت المغرب.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الرجاء بتدريبات بدنية مكثفة في مدينة الدار البيضاء، وقد استطاع الأهلي في إحراز الفوز في مباراة الذهاب ضد الرجاء المغربي في مصر بنتيجة 2-1 كما قد اجتاز على ضيفه الليلة آخر مباراة قبل هذا الدور جمعت بين الفريقين وقد جرت في كأس السوبر الأفريقي في نسخته الأخيرة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم
يتم نقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس والتي تعد الناقل الرسمي لوقائع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تذاع المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساء 12:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة قناة بي إن سبورت أتش دي 3 beIN Sports HD 3
تردد قناة بي إن سبورت إتش دي HD
ومن أجل متابعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم يمكنك ضبط معلومات الاستقبال الخاصة بقناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية الناقلة للقاء المنتظر كما يلي:
اسم القناة بي إن سبورت HD Bein sports
اسم القمر نايل سات Nilesat
تردد القناة 11013
معدل الترميز 27500
معامل الاستقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ ¾
الجودة أتش دي HD
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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