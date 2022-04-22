يبحث جماهير كرة القدم المصرية والعربية وخاصة عشاق النادي الأهلي عن تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم، حيث أن قنوات بي ان سبورت تعد الناقل الرسمي لوقائع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022، كما تهتم ببث أحدث المباريات الرياضية الهامة لمتابعيها، حيث تغطي كل قناة من قنوات بين سبورت إتش دي دوريات معينة بشكل حصري، وتبث المباريات بجودة عالية وتقنية مشاهدة غير مسبوقة بجودة HD، مما يجعلها اليوم وجهة البحث من أجل متابعة مباراة الأهلي والرجاء ومباريات دوري أبطال أفريقيا 2022 وباقي البطولات الرياضية الهامة، كما ان القناة أيضا تبث الاستوديو التحليلي قبل المباريات من أحب مناقشة خطط اللعب المختلفة وعرض المعلومات الرياضية للجمهور، لذلك نحن اليوم بصدد تناول تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم 22 أبريل.

تبدأ صافرة مباراة الأهلي والرجاء المغربي الحاسمة اليوم الجمعة 22 أبريل في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

تقام المباراة على أرضية ملعب مركب محمد الخامس الواقع في مدينة الدار البيضاء.

يوافق موعد المباراة الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

يتم بث المباراة حصريا على قناة بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3.

تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3

ومن أجل متابعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم يمكنك ضبط قنوات بي ان سبورت اتش دي beIN SPORTS HD 3 على القمرين نايل سات وسهيل سات، باستخدام معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3 على نايل سات

تردد القناة 11013 معامل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/2 الجودة أتش دي HD

تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3 على سهيل سات

تردد القناة: 11547

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

الجودة: أتش دي HD

كما توفر قنوات بي ان سبورت bein sports تطبيق خاص بها للهواتف على جوجل بلاي و app store من أجل مشاهدة القنوات على أجهزة التلفزيون الذكية، ويوجد به أيضا قناتين مفتوحتين ودليل تلفزيوني شامل لشبكة القنوات ومواعيد إذاعة المباريات والبرامج.