نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباراة الأهلي والرجاء” لايف تردد قنوات Bein sports HD3 الرياضية لمشاهدة دوري ابطال افريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في جميع انحاء القارة السمراء بشكل عام المباراة القوية التي تجمع يوم السبت الموافق 23 من شهر ابريل بين النادي الاهلي المصري ونظيره فريق الرجاء الرياضي المغربي، وهي المباراة التي تقام ضمن منافسات اياب دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا 2022، حيث تشمل هذه المواجهة أهمية كبيرة في التعرف على الفريق صاحب بطاقة التأهل للوصول الى دور نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا هذه النسخة القوية، وفي هذا الاطار سوف نستعرض الآن تردد قنوات Bein sports HD3 الرياضية الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء في دوري ابطال افريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري ابطال افريقيا

رمن المقرر ان يتم نقل مواجهة النادي الأهلي ضد فريق الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا ضمن منافسات دور ربع نهائي، من خلال شاشة قنوات بي ان سبورت الفضائية القطرية، والتي تعتبر هي الناقل الحصري للمباريات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتحديدا فقد تم الإعلان عن بث المباراة مباشرة من خلال شاشة قناة bein sport hd3.

تردد قنوات Bein sports HD3 الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

تابع الآن لحظة بلحظة احداث مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا بين الأهلي المصري والرجاء المغربي والتي تقام في المغرب، من خلال شاشة قناة بي ان سبورت 3، من خلال ادخال التردد التالي.

التردد لقناة بي ان سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات هو : 11013، من خلال اختيار الاستقطاب: أفقي، عن طريق معدل الترميز: 27500، عن طريق معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

التردد على القمر الصناعي سهيل سات هو 11547، من خلال الاستقطاب: عامودي، عن طريق اختيار معدل الترميز: 27500، من خلال معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري ابطال افريقيا 2022

ويستضيف فريق الرجاء الرياضي المغربي نظيره النادي الأهلي المصري في مواجهة من العيار الثقيل تقام يوم السبت الموافق 23 من شهر ابريل، والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية.