انت الان تتابع خبر الكشف عن قرار الفيفا في إعادة مباراة الجزائر مع الكاميرون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "فوت افريكا" المتخصصة في الشأن الرياضي، عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن إعادة مباراتها مع الكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وأكدت انه تم تأجيل الحكم في قضية الشكوى المقدمة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد الحكم الغامبي باكاري جاساما.

وتقول الصحيفة، أن هذا القرار كان متوقعًا ، خاصة وأن اتحاد كرة القدم الجزائري غير استراتيجيته في هذه القضية، وطلب رأي لجنة تحكيم الفيفا برئاسة رئيس لجنة التحكيم بـ “الفيفا” الإيطالي بييرلويجي كولينا، لذلك من المرجح أن يستمر التشويق في هذه القضية التي استحوذت على اهتمام الرأي العام الرياضي.

هذا يرغب الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) في إعادة الجولة الثانية من التصفيات، لكن يصعب تحقيق هذا الطلب الجزائري، خاصة أنه لم يتم تقديم أي دليل يؤكد تورط المحكم الغامبي في قضية فساد أو مراهنة غير مشروعة، حسب رأي الصحيفة.

مفاجاة جديدة حول إعادة مباراة مصر والسنغال

وعلى صعيد آخر، أوضحت الصحيفة أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيكون على استعداد لتقديم استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، في حالة تأكيد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على نتيجة مباراة السنغال ومصر والتي صعد فيها الفريق السنغالي لنهائيات كأس العالم.

يذكر ان منتخب الجزائر لم يتمكن من التأهل لكأس العالم 2022، بعد خسارته في عقر داره أمام نظيره الكاميروني (1-2) خلال مباراة الإياب علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الجزائربهدف نظيف.