انت الان تتابع خبر مفاجاة جديدة حول إعادة مباراة مصر والسنغال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رغم التصريحات التي ادلى بها مصدر من داخل اتحاد الكرة المصري عن عقد الفيفا جلسة لحسم قرار اللجنة فى شكوى الاتحاد المصرى لكرة القدم ضد نظيره السنغالى لإعادة مباراة المنتخبين فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إلا أن مصدر آخر داخل الاتحاد نفى هذا الأمر.

وقال المصدر ان المجلس لم يتلق أى إخطار رسمى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو لجنة الانضباط التابعة له بوجود جلسة اليوم لحسم قرار اللجنة فى شكوى الاتحاد المصرى، بسبب الأحداث المؤسفة التى تعرض لها لاعبو المنتخب المصري والجهاز الفنى بالعاصمة داكار قبل وأثناء وبعد المباراة، واكد ان لا صحة لما يتردد عن صدور قرار رسمى من لجنة الانضباط فى هذا الشأن اليوم الخميس.

وأضاف أن اتحاد الكرة المصرى قد تقدم بشكوى وملف كامل للجنة الانضباط بالفيفا، وثق فيها الأحداث المؤسفة التى تعرضت لها البعثة المصرية بالفيديو والصور، للدفاع عن حقوق منتخب مصر وفرصه فى التأهل للمونديال، ويتابع الاتحاد موقف الملف المصري لدي الفيفا عن كثب وباهتمام شديد، الا انه لم يرد أي معلومات تشير إلى صدور قرار لصالح مصر بإعادة المباراة كما انتشر في مختلف وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة.