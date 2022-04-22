برشلونة ينجو من سوسييداد برأسية أوباميانغ

برشلونة ينجو من سوسييداد برأسية أوباميانغعاد برشلونة إلى وصافة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا صعبا 1 - صفر من ملعب مضيفه ريال سوسييداد يوم الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وتقلد النجم الغابوني بيير ايميريك أوباميانغ البطولة عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد بضربة رأس متقنة في الدقيقة 11.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي خسر على ملعبه أمام قادش في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 63 نقطة في المركز الثاني بترتيب البطولة، بفارق 15 نقطة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد سوسييداد، الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي والأولى منذ الخامس من مارس الماضي، عند 55 نقطة في المركز السادس، بفارق 6 نقاط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.