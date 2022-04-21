إشبيلية يعود للانتصارات بثلاثية في ليفانتي

إشبيلية يعود للانتصارات بثلاثية في ليفانتيعاد إشبيلية الى سكة الانتصارات في الوقت المناسب، وذلك بفوزه على مضيفه ليفانتي 3-2 اليوم الخميس في المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية دخل إشبيلية في معركة مراكز التأهل الى دوري أبطال أوروبا بعدما كان ينافس على اللقب، وبعدما فقد الأمل نهائياً في مقارعة ريال مدريد المتصدر الفائز الأربعاء على أوساسونا 3-1.

ومع بقاء الفارق بين الفريقين 15 نقطة قبل 5 مراحل على نهاية الموسم، بات إشبيلية خارج حسابات اللقب نتيجة فارق المواجهتين المباشرتين اللتين خسرهما أمام ريال مدريد، آخرهما في المرحلة الماضية 2-3 بعدما كان متقدماً 2-صفر.

وتمكن فريق المدرب خولن لوبيتيغي من استعادة توازنه وتحقيق فوزه الثاني فقط في آخر 7 مراحل، ليصبح ثانياً بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد حامل اللقب المتعادل الأربعاء مع غرناطة (صفر-صفر)، و3 أمام برشلونة الذي يلعب لاحقاً في ضيافة ريال سوسييداد وله مباراة مؤجلة.

وبعد فشله في تحقيق الفوز لـ10 مراحل متتالية، نجح رايو فايكانو في العودة الى سكة الانتصارات في وقت حاسم من الموسم، إذ ابتعد بفارق 7 نقاط عن منطقة الخطر بفضل سيرجي غوارديولا الذي سجل هدف المباراة الوحيد ضد المضيف إسبانيول في الدقيقة 42، مانحاً فريقه انتصاره الأول خارج الديار منذ 21 سبتمبر ضد أتلتيك بلباو (2-1).