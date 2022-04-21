

انت الان تتابع خبر لاعب اسرائيلي يسخر من علم فلسطين ولاعب ليستر سيتي يفجّر ردا صاعقا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رد اللاعب الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع فريق ليستر سيتي الإنجليزي، على سخرية الإسرائيلي عيران زهافي، مهاجم فينورد روتردام الهولندي، حيث كان قد رفع فوفانا مع زميله حمزة شودهري في ليستر العلم الفلسطيني بملعب ويمبلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، في 15 مايو 2021، عقب الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، وذلك تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

لكن هذا الموقف لم يرق لزهافي، الذي أعاد مشاركة الصورة بعد أن قام بطمس العلم الفلسطيني بالإسرائيلي كنوع من السخرية من اللاعبين، حيث تقابل ليستر سيتي وفينورد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث نجح الفريق الهولندي في العودة بنتيجة التعادل السلبي، لكن نجح ليستر سيتي في قلب تأخره إيابا بهدف زهافي إلى فوز بهدفين، أحرزهما جيمس ماديسون وريكاردوا بيريرا.

ونشر المدافع الفرنسي عبر خاصية "الستوري" على انستغرام، صورة تجمعه مع زاهافي، ووضع عليها علم فلسطين وأرفقها بقبلة، كنوع من السخرية من زهافي، واستغل فوفانا هاتين المباراتين، ووصول فريقه إلى الدور نصف النهائي على حساب فينورد، للرد على سخرية زاهافي.

الجدير بالذكر ان العديد من اللاعبين في أوروبا يتضامنون مع فلسطين سواء بحمل العلم الفلسطيني، أو التعليقات ضد الاحتلال.