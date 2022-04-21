الوحدات يسعى للظفر بلقب دوري السلة الجمعة

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الرياض - احمد صلاح - يتجدد لقاء فريقا الوحدات والارثوذكسي الجمعة في اللقاء الثالث ضمن سلسلة مباريات نهائي دوري كرة السلة الممتاز.

ويحتاج الوحدات لفوزه الثالث لتحقيق اللقب، فيما يسعى الارثوذكسي للمحافظة على حظوظه في البطولة، خاصة وأن تعليمات البطولة تنص على خوض الفريقين 5 مباريات في سلسلة النهائي، بحيث يظفر باللقب الفريق الذي يسبق الآخر بالفوز في 3 مباريات.

واقترب فريق الوحدات من حسم لقب دوري كرة السلة الممتاز، بعد تحقيق فوزه الثاني، يوم الثلاثاء الماضي على الارثوذكسي.

وفاز الوحدات في اللقاء الذي اقيم على ملاعب صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في اطار سلسلة الدور النهائي، بـ 85 نقطة مقابل 70، وكان الوحدات فاز في المباراة الاولى بنتيجة 95-92.

وكان أنس جراجرة معالج فريق الوحدات لكرة السلة، طمأن الجماهير على طبيعة إصابة المحترف الأمريكي انتوني مايلز، الذي تعرض لها أمس أمام الأرثوذكسي في بطولة الدوري الممتاز.

وأشار جراجرة في تصريحات لموقع ناديه، إلى أن إصابة مايلز عبارة عن التواء في الكاحل، وتم تقديم العلاج اللازم له عقب استبداله، بهدف عدم تفاقمها، وسيخلد مايلز للراحة الإجبارية اليوم الأربعاء وسط متابعة حثيثة للإصابة.

وأكد أن اللاعب سيكون حاضراً يوم الجمعة المقبل في لقاء الوحدات والأرثوذكسي، مشيداً في ذات الوقت بالروح المعنوية الكبيرة التي يمتلكها مايلز وإصراره على العودة للعب عقب تعرضه للإصابة.

ويكفي الوحدات الفوز يوم الجمعة المقبل على الأرثوذكسي ليتوج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي.